美国股市: 道琼工业指数小跌0.01%，Nasdaq指数收高0.48%

路透纽约7月30日 - 美国股市标普500指数及Nasdaq指数周二收高，因科技股上涨及辉瑞公布优于预期的业绩，不过，钾肥制造商股价走低，限制升幅。今日道指小幅收低。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收盘时摇摆不定，起初显示收升3.07点，或0.02%，报15,525.04点，之后收低1.38点，或0.01%，报15,520.59点。标准普尔500指数 收升仅0.63点，或0.04%，至1,685.96点；Nasdaq指数 上涨17.33点，或0.48%，至3,616.47点。(完)