美国股市: 道琼工业指数收跌0.3%，Nasdaq指数上扬0.09%

路透纽约8月5日 - 美国股市道指和标普500指数周一在清淡成交中收低，因缺乏重大消息令市场没有方向。上周道指和标普500指数收在纪录高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌46.23点，或0.3%，至15,612.13点；标准普尔500指数 收低2.53点，或0.15%，至1,707.14点；Nasdaq指数 上扬3.36点，或0.09%，至3,692.95点。(完)