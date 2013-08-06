美国股市: 道琼工业指数收跌0.6%，Nasdaq指数下滑0.74%

路透纽约8月6日 - 美国股市周二连续第二日下跌，此前两名美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话使投资人不肯定美联储可能缩减购债的时间。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌93.39点，或0.6%，至15,518.74点；标准普尔500指数 收低9.77点，或0.57%，至1,697.37点；Nasdaq指数 下滑27.18点，或0.74%，至3,665.77点。(完)