美国股市: 道琼工业指数收低0.47%，Nasdaq指数下滑0.25%

路透纽约8月9日 - 美国股市周五下滑，本周录得6月来最大单周跌幅，因投资人还在揣摩美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激措施。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低72.81点，或0.47%，至15,425.51点；标准普尔500指数 收低6.06点，或0.36%，至1,691.42点。Nasdaq指数 下滑9.02点，或0.25%，至3,660.11点。(完)

本周，道指跌1.5%，标普500指数跌1.1%，Nasdaq指数跌0.8%。(完)