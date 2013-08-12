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市场报道 | 2013年 8月 13日 星期二 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数微跌0.04%，Nasdaq指数收高0.27%

路透纽约8月12日 - 美国股市道指和标普500指数周一收低，延续上周录得6月来表现最差一周的頽势，但苹果 和黑莓 令Nasdaq指数收升。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低5.83点，或0.04%，至15,419.68点；标准普尔500指数 收低1.95点，或0.12%，至1,689.47点。Nasdaq指数 收高9.84点，或0.27%，至3,669.95点。(完)
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