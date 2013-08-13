美国股市: 道琼工业指数收升0.2%，Nasdaq指数上涨0.39%

路透纽约8月13日 - 美国股市周二上涨，此前美国公布包括零售销售在内的强劲经济数据，而一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话为股市带来进一步提振，苹果则推高Nasdaq指数。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升31.33点，或0.2%，至15,451.01点；标准普尔500指数 收涨4.69点，或0.28%，至1,694.16点。Nasdaq指数 收高14.49点，或0.39%，至3,684.44点。

苹果上涨至1月底来最高水平，此前美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)披露持有苹果多头头寸。(完)