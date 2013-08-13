美国股市: 道琼工业指数收升0.2%，Nasdaq指数上涨0.39%

纽约期市：期棉上涨，因出口销售强劲
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
路透纽约8月13日 - 美国股市周二上涨，此前美国公布包括零售销售在内的强劲经济数据，而一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话为股市带来进一步提振，苹果则推高Nasdaq指数。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升31.33点，或0.2%，至15,451.01点；标准普尔500指数 收涨4.69点，或0.28%，至1,694.16点。Nasdaq指数 收高14.49点，或0.39%，至3,684.44点。
苹果上涨至1月底来最高水平，此前美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)披露持有苹果多头头寸。(完)
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。