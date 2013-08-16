美国股市: 道琼工业指数收跌0.2%，Nasdaq指数下滑0.09%

路透纽约8月16日 - 美国股市周五下跌，道指录得今年内最大单周跌幅，因利率不断上升损及派发高股息的企业股价，且零售企业业绩令人失望。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低30.72点，或0.2%，至15,081.47点；标准普尔500指数 收跌5.49点，或0.33%，至1,655.83点。Nasdaq指数 收低3.34点，或0.09%，至3,602.78点。

本周，道指跌2.2%，标普500指数下滑2.1%，Nasdaq指数跌1.6%。(完)