美国股市：道指微跌0.05%，Nasdaq指数上扬0.68%

路透纽约8月20日 - 美国股市标普500指数周二结束四日连跌收涨，因百思买和TJX Cos的获利消息扶助提振零售和非必需消费类股。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 小跌7.75点，或0.05%，至15,002.99点；标准普尔500指数 收高6.29点，或0.38%，至1,652.35点。Nasdaq指数 上扬24.504点，或0.68%，至3,613.59点。(完)