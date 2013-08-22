美国股市：道琼工业指数收涨0.44%，Nasdaq指数上扬1.08%

路透纽约8月22日 - 美国股市周四收高，受正面的经济数据提振，但Nasdaq市场因技术问题发生历史性的暂停交易。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨66.19点，或0.44%，至14,963.74点；标准普尔500指数 攀升14.16点，或0.86%，至1,656.96点。Nasdaq指数 上涨38.92点，或1.08%，至3,638.71点。(完)