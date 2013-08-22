美国股市：道琼工业指数收涨0.44%，Nasdaq指数上扬1.08%

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约8月22日 - 美国股市周四收高，受正面的经济数据提振，但Nasdaq市场因技术问题发生历史性的暂停交易。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨66.19点，或0.44%，至14,963.74点；标准普尔500指数 攀升14.16点，或0.86%，至1,656.96点。Nasdaq指数 上涨38.92点，或1.08%，至3,638.71点。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。