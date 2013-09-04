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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 04:08 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.65%，Nasdaq指数上扬1.01%

路透纽约9月4日 - 美国股市周三收涨，因美国汽车销售强劲，以及美国可能对叙利亚采取的军事行动的规模预计有限。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高96.91点，或0.65%，报14,930.87点；标准普尔500指数 收高13.31点，或0.81%，至1,653.08点.Nasdaq指数 上扬36.43点，或1.01%，至3,649.04点。(完)
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