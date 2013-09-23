美国股市: 道琼工业指数收低0.32%，Nasdaq指数下跌0.25%

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透纽约9月23日 - 美国股市周一连跌第三日，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话使美联储缩减刺激计划的不确定性犹在。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低49.71点，或0.32%，至15,401.38点；标准普尔500指数 收跌8.07点，或0.47%，至1,701.84点。Nasdaq指数 收跌9.44点，或0.25%，至3,765.288点。(完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。