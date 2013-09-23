美国股市: 道琼工业指数收低0.32%，Nasdaq指数下跌0.25%

路透纽约9月23日 - 美国股市周一连跌第三日，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话使美联储缩减刺激计划的不确定性犹在。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低49.71点，或0.32%，至15,401.38点；标准普尔500指数 收跌8.07点，或0.47%，至1,701.84点。Nasdaq指数 收跌9.44点，或0.25%，至3,765.288点。(完)