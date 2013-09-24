美国股市: 道琼工业指数收低0.43%，Nasdaq指数上涨0.08%

路透纽约9月24日 - 美国股市周二涨跌互见，道指和标普500指数下跌，延续近期跌势至第四日，因忧虑美国政府可能停运，令投资人更为谨慎。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低66.79点，或0.43%，至15,334.59点；标准普尔500指数 收跌4.42点，或0.26%，至1,697.42点。Nasdaq指数 收涨2.97点，或0.08%，至3,768.25点。(完)