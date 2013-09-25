美国股市: 道琼工业指数收低0.4%，Nasdaq指数回落0.19%

路透纽约9月25日 - 美国股市周三下跌，标普500指数连跌第五日，为2012年底来最长跌势，因市场担忧美国政府举债即将触顶，和沃尔玛股价下跌。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低61.33点，或0.4%，至15,273.26点；标准普尔500指数 收跌4.65点，或0.27%，至1,692.77点。Nasdaq指数 收低7.16点，或0.19%，至3,761.10点。