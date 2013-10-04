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市场报道 | 2013年 10月 5日 星期六 04:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.51%，Nasdaq指数上扬0.89%

路透纽约10月4日 - 美国股市周五收涨，之前连跌两日，受累于联邦预算僵局，美国政府部分机构停运进入第四天，以及担忧如果国会未能上调举债上限，美国可能违约。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高76.10点，或0.51%，至15,072.58点；标准普尔500指数 收高11.84点，或0.71%，至1,690.50点.Nasdaq指数 上扬33.41点，或0.89%，至3,807.75点。

本周，道指下跌1.2%，标普500指数下滑0.1%，Nasdaq指数收涨0.7%(完)

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