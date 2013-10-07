美国股市: 道琼工业指数下跌0.9%，Nasdaq指数回落0.98%

路透纽约10月7日 - 美国股市周一走低，延展连续两周的跌势，因美国部分政府机构停运或上调债务上限的僵局尚无结束的迹象，投资者感到不安。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌136.34点，或0.9%，至14,936.24点；标准普尔500指数 收挫14.38点，或0.85%，至1,676.12点.Nasdaq指数 下跌37.38点，或0.98%，至3,770.38点。(完)