美国股市: 道琼工业指数收高0.73%，Nasdaq指数上涨0.83%

路透纽约10月11日 - 美国股市周五收高，在上日录得逾九个月来最大单日涨幅后延续涨势，因投资人寄望美国政界将找到解决方案结束政府部份关门并避免违约。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高111.04点，或0.73%，至15,237.11点；标准普尔500指数 收涨10.64点，或0.63%，至1,703.20点；Nasdaq指数 收高31.13点，或0.83%，至3,791.87点。

本周，道指升1.1%，标普500指数上涨0.7%，Nasdaq指数跌0.4%。(完)