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市场报道 | 2013年 11月 13日 星期三 05:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.21%，Nasdaq指数基本持平

路透纽约11月12日 - 美国股市道指和标普500指数周二小幅下跌，因公债收益率上升燃点美联储将可能多快开始缩减刺激计划的讨论。Nasdaq指数基本持平。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低32.43点，或0.21%，至15,750.67点；标准普尔500指数 收跌4.20点，或0.24%，至1,767.69点；Nasdaq指数 仅小升0.13点，至3,919.92点。(完) 　　

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