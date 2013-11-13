美国股市：道琼工业指数收高0.45%，Nasdaq指数收升1.16%

路透纽约11月13日 - 美国股市道指和标普500指数周三收在纪录高位，此前梅西百货 公布强劲的业绩，缓和投资人对零售商在节日购物季表现的担忧，且带动非必需消费类股上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高70.96点，或0.45%，至15,821.63点；标准普尔500指数 收涨14.31点，或0.81%，至1,782.00点；Nasdaq指数 收升45.66点，或1.16%，至3,965.58点。(完)