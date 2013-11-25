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市场报道 | 2013年 11月 26日 星期二 05:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.05%，Nasdaq指数小升0.07%

路透纽约11月25日 - 美国股市道指和Nasdaq指数周一勉强收涨，Nasdaq指数未能守住稍早的涨势，该指数盘中上扬，一度升穿4,000点大关，为13年来首次。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高7.77点，或0.05%，至16,072.54点；标准普尔500指数 收跌2.28点，或0.13%，至1,802.48点.Nasdaq指数 小升2.92点，或0.07%，至3,994.57点。(完)
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