美国股市：道琼工业指数收低0.48%，Nasdaq指数下跌0.36%

美国热股：超微半导体急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约12月2日 - 美国股市周一收低，因投资人在股市连涨八日后没有找到新理由继续买入进一步推高股市，矿业股跟随贵金属价格一起下跌。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低77.64点，或0.48%，至16,008.77点；标准普尔500指数 收跌4.91点，或0.27%，至1,800.90；Nasdaq指数 下跌14.63点，或0.36%，至4,045.26点。(完)
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 306.5 177 304.9 8 * 5月 281.9 115 278.1 32 * 6月 269.7 367 266.1 18 * 7月 261.2 775 258.5 86 * 8月 252.9 1,485 250.5 423 * 9月 248.7 4,736 245.6 946 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)