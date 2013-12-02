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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 05:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.48%，Nasdaq指数下跌0.36%

路透纽约12月2日 - 美国股市周一收低，因投资人在股市连涨八日后没有找到新理由继续买入进一步推高股市，矿业股跟随贵金属价格一起下跌。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低77.64点，或0.48%，至16,008.77点；标准普尔500指数 收跌4.91点，或0.27%，至1,800.90；Nasdaq指数 下跌14.63点，或0.36%，至4,045.26点。(完)
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