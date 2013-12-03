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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 05:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.59%，Nasdaq指数下跌0.2%

路透纽约12月3日 - 美国股市周二连续第三日下跌，市场出现普跌，股指从纪录水平回落，因在节日季购物疲弱的迹象下，投资人获利了结。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低94.15点，或0.59%，至15,914.62点；标准普尔500指数 收跌5.75点，或0.32%，至1,795.15点；Nasdaq指数 下跌8.06点，或0.2%，至4,037.20点。(完)
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