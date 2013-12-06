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市场报道 | 2013年 12月 7日 星期六 05:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨1.26%，Nasdaq指数上扬0.73%

路透纽约12月6日 - 美国股市周五跳升，道指和标普500指数结束五日连跌，因强劲的就业数据使投资者对美国经济正在改善充满信心。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨198.69点，或1.26%，至16,020.20点；标准普尔500指数 收高20.06点，或1.12%，至1,805.09点.Nasdaq指数 上扬29.36点，或0.73%，至4,062.52点。(完)

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