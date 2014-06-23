美国股市: 道琼工业指数收跌0.06%，Nasdaq指数微升0.01%

路透纽约6月23日 - 美国股市周一收盘基本持平，整日交投淡静，因在标普500指数连涨六日后，投资者找不到继续买入的理由，不过，并购交易推升能源股。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌9.82点，或0.06%，至16,937.26点；标准普尔500指数 微跌0.26点，或0.01%，至1,962.61点；Nasdaq指数 微升0.64点，或0.01%，至4,368.68点。(完)