美国股市: 道琼工业指数回落0.7%，Nasdaq指数收跌0.42%

《中国报摘》--中国证券报4月24日
--第八届中国私募金牛奖揭晓，北京睿策投资、北京和聚投资、北京神农投资、深圳市明达资产、北京星石投资、上海重阳投资、上海景林资产、北京源乐晟资产、朱雀股权投资等41家顶尖私募机构获评金牛私募管理公司。
路透纽约6月24日 - 美国股市周二走低，因美国经济数据早盘引发的乐观情绪消退，对伊拉克冲突的担忧促使投资者在最近股市上扬后锁定获利。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌119.13点，或0.7%，至16,818.13点；标准普尔500指数 收挫12.63点，或0.64%，至1,949.98点.Nasdaq指数 下跌18.32点，或0.42%，至4,350.36点。(完)
--第八届中国私募金牛奖揭晓，北京睿策投资、北京和聚投资、北京神农投资、深圳市明达资产、北京星石投资、上海重阳投资、上海景林资产、北京源乐晟资产、朱雀股权投资等41家顶尖私募机构获评金牛私募管理公司。
路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在亚洲盘初触及五个月高点，之前法国中间派总统候选人在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票中反建制冲击的风险。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。