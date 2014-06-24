美国股市: 道琼工业指数回落0.7%，Nasdaq指数收跌0.42%

路透纽约6月24日 - 美国股市周二走低，因美国经济数据早盘引发的乐观情绪消退，对伊拉克冲突的担忧促使投资者在最近股市上扬后锁定获利。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌119.13点，或0.7%，至16,818.13点；标准普尔500指数 收挫12.63点，或0.64%，至1,949.98点.Nasdaq指数 下跌18.32点，或0.42%，至4,350.36点。(完)