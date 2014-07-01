美国股市: 道琼工业指数收高0.77%，Nasdaq指数上扬1.14%

路透纽约7月1日 - 美国股市七月迎来强劲开局，三大指数周二上扬，道指和标普500指数均触及纪录收盘高位，因美国和亚洲制造业活动加速扩张，使对全球经济体质的乐观情绪增强。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高129.47点，或0.77%，至16,956.07点；标准普尔500指数 收高13.09点，或0.67%，至1,973.32点；Nasdaq指数 上扬50.47点，或1.14%，至4,458.65点。(完)