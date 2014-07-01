美国股市: 道琼工业指数收高0.77%，Nasdaq指数上扬1.14%

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透纽约7月1日 - 美国股市七月迎来强劲开局，三大指数周二上扬，道指和标普500指数均触及纪录收盘高位，因美国和亚洲制造业活动加速扩张，使对全球经济体质的乐观情绪增强。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高129.47点，或0.77%，至16,956.07点；标准普尔500指数 收高13.09点，或0.67%，至1,973.32点；Nasdaq指数 上扬50.47点，或1.14%，至4,458.65点。(完)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。