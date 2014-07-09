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市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.47%，Nasdaq指数上扬0.63%

路透纽约7月9日 - 美国股市周三走高，在连续两日大跌后反弹，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，联储开始讨论退出宽松货币政策计划的细节。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高78.99点，或0.47%，至16,985.61点；标准普尔500指数 收涨9.12点，或0.46%，至1,972.83点；Nasdaq指数 上扬27.57点，或0.63%，至4,419.03点。(完)
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