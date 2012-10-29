飓风“桑迪”来袭 华尔街周一休市

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约10月29日电---美国股市和期货市场周一将休市，周二亦可能关闭。
飓风“桑迪”(Sandy)正逼近纽约地区，监管机构、交易所和经纪人愈发担心市场的完整性以及员工的安全。
这也是自1985年9月27日飓风罗丽亚(Gloria)发生以来，交易市场首次因与气候有关的事件关闭。
很多企业推迟了财报的发布时间，包括瑞辉(PFE.N)以及电力供应商Entergy Corp(ETR.N)，预计将有更多企业效仿此举。
纽交所原计划暂停场内交易，这也意味着该交易所首次进行全电子交易。
“桑迪”料将在周一夜间登陆美国东海岸，届时将带来强降雨、大风、洪涝和电力中断。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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