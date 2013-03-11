美国股市：道指再次收在纪录高位，标普500指数连升七个交易日

* 稍早回软带动买家回场，VIX指数下滑

* 标普500指数触及2007年10月来最高

* BlackBerry跳升，Z10将在美国开售

* 道指升0.4%，标普500指数和Nasdaq指数均升0.3%

路透纽约3月11日 - 美国股市周一小幅上涨，提振道指刷新纪录高位，且标普500指数连涨第七个交易日，因股市稍早疲弱吸引买家入市。买盘一度提振标普500指数触及2007年10月来的最高盘中水平。

美股延续上周涨势，上周道指突破了纪录高位。标普500指数纪录收盘高位在2007年10月9日所创的1,565.15点。

美股CBOE波动性指数 大跌8.2%，报11.56，为2007年2月来最低，显示投资人未受周一短暂的回落惊扰，尽管许多投资人预期股市可能快将出现修正。

年初以来，美股大涨，受助于迹象显示经济改善，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)的量化宽松政策对股市有支撑。这些因素限制了近期的回落，投资人利用回落作为买入的良机。

Knight Capital董事总经理Peter Kenny表示，“不断有逢低承接，市场肯定有不是十分强劲的底部支撑。”

不过成交淡静，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为53.9亿股，低于约64.7亿股的年内迄今日均值。

周一，标普500指数触及1,556.27点的2007年10月15日来盘中最高位。道指盘中创下14,448.06点的历史新高。

今年迄今，道指已大涨超过10%，标普500指数升幅超过9%.

盘中稍早，因意大利信贷评等遭调降以及中国经济数据给予投资人喘息的理由，美股一度走软。

道琼工业指数 收高50.22点，或0.35%，至14,447.29点；标准普尔500指数 收高5.04点，或0.32%，至1,556.22点.Nasdaq指数 升8.51点，或0.26%，至3,252.87点。

波音 升至83.03美元，为2008年5月来最高，此前该公司表示，强劲的需求促使其增加商用飞机的生产比例。该股收高2%,报82.94美元，为百分比涨幅最大的道指成份股，也是今日对道指贡献最大的个股。

美国上市的黑莓机生产商BlackBerry 暴涨14.1%，报14.90美元，此前AT&T 表示将从3月22日开始在美国发售黑莓新款Z10触屏智能电话。

《巴伦周刊》报导称，抵押贷款保险商Genworth Financial Inc 股价可能在未来一年近翻番，该股跳升6.7%,报10.50美元。

零售商Dick’s Sporting Goods Inc 公布的第四季业绩不及预期，且财测令人失望，该股暴跌10.8%,报45.11美元。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,586和1,375，Nasdaq市场则为1,254和1,192。(完)