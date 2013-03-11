美国股市：道指再次收在纪录高位，标普500指数连升七个交易日

台湾已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
* 稍早回软带动买家回场，VIX指数下滑
* 标普500指数触及2007年10月来最高
* BlackBerry跳升，Z10将在美国开售
* 道指升0.4%，标普500指数和Nasdaq指数均升0.3%
路透纽约3月11日 - 美国股市周一小幅上涨，提振道指刷新纪录高位，且标普500指数连涨第七个交易日，因股市稍早疲弱吸引买家入市。买盘一度提振标普500指数触及2007年10月来的最高盘中水平。
美股延续上周涨势，上周道指突破了纪录高位。标普500指数纪录收盘高位在2007年10月9日所创的1,565.15点。
美股CBOE波动性指数 大跌8.2%，报11.56，为2007年2月来最低，显示投资人未受周一短暂的回落惊扰，尽管许多投资人预期股市可能快将出现修正。
年初以来，美股大涨，受助于迹象显示经济改善，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)的量化宽松政策对股市有支撑。这些因素限制了近期的回落，投资人利用回落作为买入的良机。
Knight Capital董事总经理Peter Kenny表示，“不断有逢低承接，市场肯定有不是十分强劲的底部支撑。”
不过成交淡静，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为53.9亿股，低于约64.7亿股的年内迄今日均值。
周一，标普500指数触及1,556.27点的2007年10月15日来盘中最高位。道指盘中创下14,448.06点的历史新高。
今年迄今，道指已大涨超过10%，标普500指数升幅超过9%.
盘中稍早，因意大利信贷评等遭调降以及中国经济数据给予投资人喘息的理由，美股一度走软。
道琼工业指数 收高50.22点，或0.35%，至14,447.29点；标准普尔500指数 收高5.04点，或0.32%，至1,556.22点.Nasdaq指数 升8.51点，或0.26%，至3,252.87点。
波音 升至83.03美元，为2008年5月来最高，此前该公司表示，强劲的需求促使其增加商用飞机的生产比例。该股收高2%,报82.94美元，为百分比涨幅最大的道指成份股，也是今日对道指贡献最大的个股。
美国上市的黑莓机生产商BlackBerry 暴涨14.1%，报14.90美元，此前AT&T 表示将从3月22日开始在美国发售黑莓新款Z10触屏智能电话。
《巴伦周刊》报导称，抵押贷款保险商Genworth Financial Inc 股价可能在未来一年近翻番，该股跳升6.7%,报10.50美元。
零售商Dick’s Sporting Goods Inc 公布的第四季业绩不及预期，且财测令人失望，该股暴跌10.8%,报45.11美元。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,586和1,375，Nasdaq市场则为1,254和1,192。(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间18:08
--国务院总理李克强昨主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，包括进一步推动财税金融、国企国资、对外开放、生态环保等改革和农业供给侧结构性改革措施落地见效，着力促进经济结构优化升级。