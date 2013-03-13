美国股市：道指连升九日再创新高，标普500指数纪录高位触手可及

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
* 道指录得九日连升，为1996年来首见
* 技术分析师称市场仍有上升空间
* 强劲的零售销售数据支撑市场
* 道指微升0.04%，标普500指数升0.13%，Nasdaq指数升0.09%
路透纽约3月13日 - 美国股市周三微幅上涨，道琼工业指数连续第九个交易日上涨再创纪录高位，受助于意外强劲的零售销售数据暗示美国经济正积累动能。
道琼工业指数九日升势为1996年11月来最长升势。
但成交清淡，近几日走势迟滞，因在年初以来强劲升势后投资人整固仓位。但股市逢跌便有低吸买盘，扶助带动市场升势。
标普500指数距离纪录最高收位1,565.15仅咫尺之遥，离历史高位1,576.09也仅差约1%，两个高位都是在2007年创下的。
“我认为标普500指数创新高指日可待，市场还未见顶，仍有推高市场的力道，”C&Co/PrinceRidge技术策略师Ari Wald表示。
“会不会很快看到股市修正10%左右？没那么快。投资人对选股的分歧还没有扩大。”
IBM 和波音 在道指成份股中涨幅居前，IBM升0.7%，报212.06美元，波音升0.7%，报84.75美元。
道琼工业指数 小幅收高5.22点，或0.04%，至14,455.28点；标准普尔500指数 上涨2.04点，或0.13%，至1,554.52点.Nasdaq指数 涨2.80点，或0.09%，至3,245.12点。
道指在今年迄今升10.3%，标普500指数升9%，经济改善迹象以及美联储量化宽松政策扶助提振升势。
周三公布的零售销售数据巩固了美国经济有复苏动能的观点，尽管也面临阻力。2月零售销售增长1.1%，为9月来最大月度升幅。
摩根士丹利零售股指数 升0.7%。
Coach 升1.8%,报49.67美元，此前花旗集团将该股投资评级由“中性”上调至“买入”。稍早该股一度升2.6%，报50.09美元。
瑞银将美国最大的连锁药店Walgreen 投资评级由“中性”上调至“买入”，并将该股目标价由41美元上调至48美元，该股大涨4.2%，报42.78美元。
服装零售商Express Inc 公布第四季业绩后，股价下挫3.2%，报18.25美元。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为55亿股，低于约64.5亿股的2012年均值。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为17：13，Nasdaq市场则约为7：5。(完)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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