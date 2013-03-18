美国股市：收低，因忧虑塞浦路斯救助计划

* 塞浦路斯议会推迟对备受争议的银行储户征税议案投票

* 波动率指数跳升，但仍在低水平

* 道指跌0.4%，标普500指数跌0.6%，Nasdaq指数下滑0.4%

路透3月18日 - 美国股市周一收低，此前公布为帮助塞浦路斯获得救助，向该国银行储户征税的计划引发市场担忧，该计划将威胁欧元区金融机构的稳定性。

标普500指数下跌，进一步远离在2007年创下的纪录收盘高位1,565.15点，上周该指数和纪录收盘高位只有咫尺之遥。

金融股领跌，标普500指数金融指数 下滑1%，和欧洲银行股一起走软。摩根大通 下跌1%，报49.51美元。

塞浦路斯官员正对银行储户征税计划作出修改，让议会周二进行投票，议会的决定将确保塞浦路斯将获取金融救助或使该国面临违约。

欧洲官员表示，这是塞浦路斯要实施的一次性的举措。塞浦路斯的国内生产总值(GDP)仅占欧洲整体产出的0.2%。市场的忧虑是，在较大的欧洲国家的储户将感到忧虑及开始取出资金，尽管周一尚未马上看到有迹象。

“市场忧虑在于，是否塞浦路斯状况将出现扩散，”Fort Washington Investment Advisors首席投资长Nick Sargen说。

“当局是否有能力令市场确信，这一救助提议仅适用于如此小的国家的独特状况，其银行体系较多的是用来避税？如果当局无法令市场确信塞浦路斯救助计划是独特情况，将可能导致市场重新忧虑欧洲银行系统。”

道琼工业指数 收跌62.05点，或0.43%，至14,452.06点；标准普尔500指数 收跌8.60点，或0.55%，至1,552.10点。Nasdaq指数 下跌11.48点，或0.35%，至3,237.59点。

稍早，道指下跌超过100点，至14,404.21点日内低位。道指在3月5日升穿2007年创下的纪录高位，从年初迄今仍上升约10.3%。

标普500指数年内升8.8%，可望录得一年来最好表现的一季。

“鉴于全球其他地区的消息，股市将保持涨势，”Platinum Partners总裁Uri Landesman说。

“股市多头肯定仍占上风，也因此，标普500指数月底仍有望创纪录高位，”Landesman说。

波动率指数 跳升18.2%，至13.36。上周该指数触及六年低位。

在下跌个股中，油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 跌3.9%，报76.34美元，此前公司称北美恢复工作的钻塔较预期的少。

道指成份股波音 跌1.4%，至85.18美元。波音正对该公司合作开发的787客机电池系统进行严格测试，但该电池系统从没有在飞机使用。

在盘后交易中，全球最大的游戏出版商艺电(Electronic Arts) 攀升2.6%，报19.20美元，此前公布公司执行长辞职。艺电在常规交易时段收报18.71美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为58亿股，2012年日成交均值为大约64.5亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股比超过3：2，Nasdaq市场则约为2：1。(完)