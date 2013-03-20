美国股市：收高，因美联储继续推行刺激措施

* 美联储在政策声明中表示，继续推行刺激措施

* 塞浦路斯银行业危机是全球风险的一个提醒

* 房屋建筑商股价跳涨，此前Lennar公布业绩

* 道指涨0.4%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数涨0.8%

路透纽约3月20日 - 美国股市周三攀升，标普500指数结束三日连跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示继续支持经济，令投资人感到安慰。

房屋类股涨幅居前，此前Lennar Corp 公布的第一季盈利远优于分析师预期，因利率较低及租屋活动上升，令房屋销售增长。

道指盘中触及纪录高位，但收盘水平没有再创纪录。对美联储未来几年将维持利率在纪录低位的观点扶助推动股市今年攀升，加之美国经济显示复苏加速的迹象。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三继续推进其透过大规模购债刺激美国经济的努力，称失业率仍然太高，但称将把政策带来的风险纳入考量。

今日美联储发表声明及主席贝南克发表讲话，同时市场正应对塞浦路斯银行业的问题，后者是欧债危机升级的最新事件。

塞浦路斯领导人周三举行危机会议，讨论如何避免金融崩溃，周二该国议会否决了向银行存款征税的议案。

投资人担忧塞浦路斯银行系统崩溃将令欧洲整体信贷状况收紧，且将成为欧元区走出经济危机的崎岖道路上的另一障碍。

道琼工业指数 升55.91点，或0.39%，至14,511.73点，盘中创下14,546.82点的纪录新高。

标准普尔500指数 收高10.37点，或0.67%，至1,558.71点.Nasdaq指数 升25.09点，或0.78%，至3,254.19点。

从年初迄今，道指上涨10.7%，标普500指数升9.3%。

Lennar股价跳涨4.8%，收报43.40美元，此为2007年6月来的最高收盘水平。费城地产股指数 急升2.8%，至197.17，此为2007年7月来的最高收位。

Adobe Systems Inc 股价跳升4.2%，至42.46美元，上日公司上调全年经调整后的盈利预估。

下跌个股中，联邦快递(FedEx) 劲跌6.9%，报99.13美元，录得2011年9月来最大单日百分比跌幅，此前公司将其全年预估下调，且表示季度获利大跌31%，因重组成本及空运快递业务疲弱。

道指运输类指数 下滑0.4%，受累于该指数成份股企业联邦快递下跌。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为59亿股，2012年日成交均值为约为64.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为3：1，Nasdaq市场则为17：7。(完)