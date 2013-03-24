(重温稿)美国股市：受塞浦路斯达成救助协议的希望推动上扬，本周收跌

* 塞浦路斯称接近达成救助协议

* 标普500指数年内第二周收跌

* 耐克股价创纪录，美光接近两年高位

* 道指上扬0.6%，标普500指数和Nasdaq指数攀升0.7%

路透纽约3月22日 - 美国股市周五上涨，因市场乐观认为塞浦路斯将达成救助协议，但本周收跌，为年内迄今第二次。

耐克公司(耐吉,Nike) 跳升11.1%，报59.53美元，盘中触及纪录高位60.23美元，因该公司公布的业绩强于预期。消息推动非消费必需品类股上扬，标普500指数非必需消费品指数 收涨1.2%，领涨标普500指数。

塞浦路斯执政党表示，接近达成协议，筹资数十亿欧元，以获得欧盟救助，这将避免该国银行系统崩溃，同时也能消除退出欧元区的风险。

投资者一直担忧，塞浦路斯退出欧元区将为其他经济规模更大的国家步其后尘敞开大门，从而导致欧元区分崩离析。

“事实上，如果各国退出欧元区的传言成为市场焦点，这可能在宏观面引发投资者的恐慌，但塞浦路斯问题不可能导致那种情况发生，”BMO Asset Management US的首席市场策略师Sandy Lincoln表示。

标普标500指数本周收跌0.2%，仅为年内第二周收挫，因塞浦路斯的金融问题使投资者警惕，欧债危机将再度冲击市场。

股市近期一路凯歌，因数据显示美国经济不断增强，且市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续支撑经济。标普500指数年内迄今仍上扬9.2%。

道琼工业指数 涨90.54点，或0.63%，至14,512.03点；标准普尔500指数 收高11.09点，或0.72%，至1,556.89点。Nasdaq指数 上升22.40点，或0.7%，至3,245点。

本周，道指跌0.01%，Nasdaq指数跌0.1%。

Tiffany & Co 公布包括节日在内的季度盈利小幅上升，且表示其今年全球销售增长将提速。该公司股价上涨1.9%，至69.23美元。

食品制造商Mondelez International 和百事可乐 周五攀升，此前一英国报章报导，维权投资人Nelson Peltz增持这两家公司的股票。

Mondelez涨4.1%，报29.73美元。百事可乐升3.3%，报78.64美元。

记忆体晶片生产商美光 也带来利好的消息。该公司周四公布季度净亏损，但表示记忆体晶片(存储器芯片)价格前景正在改善。美光股价暴涨10.7%，收报10.04美元，盘中高见10.27美元，此为近两年最高。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54亿股，2012年日成交均值为大约64.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为9：5，Nasdaq市场则为约3：2。(完)