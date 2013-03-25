美国股市：收低，投资人再度担心塞浦路斯和欧元区情势发展

* 股市回吐塞浦路斯达成救助协议后的升幅

* 戴尔称Blackstone和伊坎的报价可能有优势

* 道指跌0.4%，标普500指数和Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约3月25日 - 美国股市周一下跌，因投资人再度担心塞浦路斯和欧元区情势发展，回吐稍早涨幅。盘中稍早标普500指数一度离纪录高位仅差不到1点。

荷兰财长兼欧元集团主席迪塞尔布洛姆在接受路透和金融时报访问时表示，当受困银行需要救助时，欧元区官员会要求该银行股东、债权人和无担保储户为资本重组作贡献。

他还称，塞浦路斯救助计划将成为未来应对欧元区其他受困国家的模板。

但股市脱离低点，因迪塞尔布洛姆澄清之前的言论，指“塞浦路斯是个特例。宏观经济调整计划是根据塞浦路斯的形势定制的，没有使用模式或模板。”

在他的讲话前，道指再创新高，标普500指数逼近历来最高收位，因塞浦路斯周一在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，根据协议塞国第二大银行将关闭，无保险的储户将蒙受巨大损失，其中包括有钱的俄罗斯储户。

“协议达成后肯定有释然情绪，但市场也越来越担心需要做更多的工作。”BMO Private Bank投资长Jack Ablin表示。

银行股跌幅最大，摩根士丹利 跌1%，报21.97美元，美国银行 跌1.3%，报12.40美元。

道琼工业指数 跌64.28点，或0.44%，至14,447.75点；标准普尔500指数 下跌5.20点，或0.33%，至1,551.69点。Nasdaq指数 下滑9.70点，或0.3%，至3,235.30点。

稍早，道指创下14,563.75点的纪录新高，标普500指数日高为1,564.91点，离2007年10月9日所创的纪录收盘高位1,565.15点触手可及。

CBOE波动性指数 收高1.3%，报13.74，脱离14.61日高。

企业消息方面，戴尔 表示获得Blackstone 和美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)的另一个收购建议，可能比其创办人Michael Dell和私募股权基金Silver Lake Partners上月提出的以244亿美元私有化更具优势。戴尔股价大涨2.6%，报14.51美元。

购并活动是今年迄今股市表现亮丽的一个原因。

凤凰城大学的拥有人Apollo Group 大涨7.1%，报18.25美元，为标普500指数成份股中百分比涨幅最大个股，之前该公司购并的盈利优于预期。

百思买 升1.8%，报23.20美元，该公司称其创始人Richard Schulze将回归公司出任荣誉董事长。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为58亿股，2012年日成交均值为大约64.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为3：2，Nasdaq市场则为约12：13。(完)