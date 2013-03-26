美国股市：受强劲经济数据带动收高，标普500指数逼近纪录收盘高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 标普500指数收盘价离纪录收盘高位仅差不到1.5点
* 美国2月耐用品订单大增
* 1月房价以2006年来最快年率上涨
* 道指和标普500指数升0.8%，Nasdaq指数升0.5%
路透纽约3月26日 - 美国股市周二收涨，标普500指数逼近历史高位，因强劲的房价和制造业数据点燃对经济的乐观情绪，尽管经济复苏之势预计缓慢。
标普500指数本周第二次向纪录高位发起冲击，但未能创下收盘新高。该指数周二收盘水准离历史收盘高位仅差1.38点，周一一度离2007年10月9日创下的收盘高位1,565.15点仅差0.25点，后因投资人消化欧洲消息获利了结而铩羽而回。
美国公布的数据显示美国1月独栋房屋价格以逾六年最快速度上涨，美国2月耐用品订单大增。但消费者信心数据较预期疲弱。
“我认为这一系列数据足以令投资人信服美国经济走上了正轨，” Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson表示。
“目前难以争辩有什么会扰乱美国经济复苏的进程，这提振了投资人信心，遂继续增持股票。”
不过，投资人可能寻找理由了结获利，因今年迄今标普500指数已大涨近10%。
道琼工业指数 收高111.90点，或0.77%，至14,559.65点；标准普尔500指数 收高12.08点，或0.78%，至1,563.77点.Nasdaq指数 上扬17.18点，或0.53%，至3,252.48点。
地产股表现不一，Lennar Corp 升0.4%，报41.72美元，但Hovnanian Enterprises 下挫3.1%，报5.87美元。
投资人仍担心塞浦路斯金融业救助计划的负面影响，忧虑这可能成为其他欧元区经济体寻求救助的模板。
塞浦路斯的银行周四前将继续关闭，并将接受资本管制以避免出现挤兑。周一晚间，塞浦路斯总统表示，周末批准的100亿欧元的救助计划“带来痛苦”，但为了避免经济崩溃是必要的。
“如果出现挤兑，美股可能出现抛售，但这可能为入市并搭上此次升势提供了一个绝佳的机会，”LandColt Capital执行合伙人Todd Schoenberger表示。
美国企业消息方面，孟山都(Monsanto) 和杜邦(DuPont) 的法律纠纷达成和解，双方同意放弃针对对方的反垄断和专利诉讼。孟山都大涨4.4%，报103.79美元，杜邦跌0.3%，报48.97美元。
Pacific Crest上调Netflix Inc 目标价，由160美元升至225美元，指因其国际用户增长前景。Netflix跳升5.4%，报190.61美元，为标普500指数百分比涨幅最大成份股。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为51亿股，2012年日成交均值为大约64.5亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为7：3，Nasdaq市场则为约7：5。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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