美国股市：在上周触及纪录收盘高位后回落收跌，工厂数据不及预期

* 标普500指数和道指从纪录收盘高位回落

* Tesla Motors发布获利前景后大涨

* 欧洲股市休市

* 道指回落0.04%，标普500指数收跌0.45%，Nasdaq指数回落0.87%

路透纽约4月1日 - 美国股市周一在交投清淡中下跌，在上周标普500指数创下纪录最高收位后回落，且美国制造业数据弱于预期。

苹果 对标普500指数和Nasdaq 100 指数的拖累最大，该股急跌3.1%，报428.91美元。投资组合经理Will Danoff在今年头两个月将苹果持股削减了10%。他管理的920亿美元Fidelity Contrafund基金是苹果最大的活跃股东。

数据显示，3月美国工厂活动增幅是三个月来最慢，暗示经济在第一季末失去部分动能。

不过，近期数据直指，美国经济总体正在增强，且推动道指和标普500指数升至纪录高位。标普500指数3月收在纪录收盘高位，录得一年来最大季度涨幅，而道指在3月初创下新纪录。

“从技术上来看，标普500指数很难突破上述高位，因此，今日回调我并不意外。我认为，在1,565水准有很强的阻力，”HighTower Advisors的董事总经理Brian Amidei表示。

指标标普500指数仍然低于盘中纪录高位1,576.09点。在本周五非农就业岗位数据公布前，市场没有大的刺激因素，走势有限

道琼工业指数 收跌5.69点，或0.04%，至14,572.85点；标准普尔500指数 收低7.02点，或0.45%，至1,562.17点。Nasdaq指数 下滑28.35点，或0.87%，至3,239.17点。

今日成交量为年内最低交易日之一，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为51亿股，2012年日成交均值为约64.5亿股。

年内迄今，标普500指数累计上扬9.5%，道指攀升11.2%，Nasdaq指数上扬7.3%。

由于今年开局强劲，很多投资者预期股市将出现回调。塞浦路斯经济前景的不确定性近几个交易日重压股市。欧洲市场周一因假休市。

今日涨幅居前的个股包括，Tesla Motors Inc 大涨15.9%，报43.93美元，之前，该公司预计首季将实现全面盈利，因其S型轿车销售强劲。

下跌股包括，戴尔 回落0.2%，报14.30美元。该公司警告称，大举借债很危险，且尽管获利前景不断恶化，该公司仍是一家上市公司，显示该公司认为黑石集团(百仕通)和亿万富翁投资人Carl Icahn的收购提议有很大的风险。上述评论是在周五发布的，当日美国市场因假休市。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月制造业指数为51.3，为去年12月来的最低，预估为54.2；2月为54.2。