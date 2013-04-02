美国股市：标普500指数逼近纪录高位，医保股上扬

* 标普500指数逼近纪录高位

* 医保股上扬，Humana在标普500指数成份股中百分比升幅居前

* 道指升0.6%，标普500指数和Nasdaq指数升0.5%

路透纽约4月2日 - 美国股市周二上涨，美国政府提高私人医保计划支付率的决定提振医保类股，而工厂订单数据也证实经济稳步改善。

标普500指数再创收盘新高，但盘中未能突破1,576.09点的纪录高位。道指也刷新收盘高位。

美国政府放弃下调差额医保计划(Medicare Advantage)的保险商支付率的计划，反而允许3.3%的上调。

消息提振一些医保股，包括Humana ，该公司约三分之二的营收来自差额医保计划。Humana跳升5.5%，报79.11美元，在标普500指数成份股中百分比涨幅居前。UnitedHealth Group 大涨4.7%，报61.74美元。Cigna 升2.9%，报64.75美元。

美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示，“这是他们意料之外的结果，会帮助他们的盈利。”

自今年年初，美国经济数据不断增强扶助股市的升势。周二美国公布2月工厂订单增加3%，略高于预期。周一公布的美国制造业数据疲弱引发股市回落。

标普500指数自今年年初已经大涨10.1%。

道琼工业指数 收高89.16点，或0.61%，至14,662.01点；标准普尔500指数 收高8.08点，或0.52%，至1,570.25点；Nasdaq指数 上扬15.69点，或0.48%，至3,254.86点。

上周四，标普500指数创下收盘新高，道指则在3月5日首次升穿2007年所创的纪录高位。

尾盘，股市缩减涨幅，给了投资人又一个检验近期升势的理由。

“股市这波升势缺乏一些说服力，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示，“领涨的更多是防御类股。”

相对整体市场而言，医保股仍较便宜，市值约119亿美元的Humana预估市盈率为9.4倍，远低于标普500指数成份股企业均值约16.5。UnitedHealth的市盈率为10.6，Cigna则为9.7。

多数投资人预计在周五美国公布非农就业报告前，市场走势将受限。

3月就业报告可能将为投资人提供美联储在降低失业率上有多成功的线索。根据路透调查，市场预计上月非农就业岗位增加约20万，2月为增加23.6万。

为拉低失业率，美联储维持宽松的货币政策，这也令股市得益。

其他上涨股中，Hertz Global Holdings 劲升6.8%，报23.41美元，此前该公司预计至2015年盈利和营收都将保持强劲，因全球对汽车租赁的需求增加，且该公司近期完成收购Dollar Thrifty带来益处。

下跌股中，Delta Airlines Inc 重挫8.1%，报14.94美元。Nasdaq OMX 同意收购BGC Partners Inc. 交易平台后股价暴跌12.8%，报27.91美元，BGC股价则飙升48.6%。

惠普 跌5.2%，报22.10美元，此前高盛下调该股评级至“卖出”。

今日纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为59亿股，2012年日成交均值为约64.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为14：15，Nasdaq市场则约为10：13。(完)