美国股市：收挫，因经济疲弱迹象及朝鲜半岛局势紧张

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
* ADP民间就业报告不及预期
* 美国国防部长称朝鲜是显而易见的危险
* 道指跌0.8%，标普500指数和Nasdaq指数跌1.1%
路透纽约4月3日 - 美国股市周三下跌，标普500指数录得逾一个月来最大单日跌幅，此前公布弱于预期的民间就业人数，令投资人忧虑经济的劲道。
美国五角大楼周二称，美军已在西太平洋部署第二艘反导驱逐舰，执行导弹防御任务，近期朝鲜对美国和韩国发出战争威胁，朝鲜半岛局势剑拔弩张。
美国防部长哈格尔称朝鲜是“真实且显而易见”的危险，正与中国等国协作缓和朝鲜半岛局势。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。路透访问的分析师原本预估，3月报告会显示就业人数增加20万。在周五美国公布非农就业报告前，ADP的数据令投资人担忧。
周二，标普500指数和道指都收在纪录收盘高位，今日跌势由能源股和金融股引领，标普金融股指数 下挫1.7%。
“由于一些经济数据转弱，今日出现一些出脱风险的走势。在周五就业数据公布前，投资人全面减仓。”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James表示。
他表示，朝鲜的消息也增加了市场“另一个风险因素”。
尽管大盘下滑，国防类股走强，Northrop Grumman 升1.1%，报70.18美元。
道琼工业指数 收低111.66点，或0.76%，至14,550.35点；标准普尔500指数 收跌16.56点，或1.05%，至1,553.69点；Nasdaq指数 下跌36.26点，或1.11%，至3,218.6点。
被视为是经济活动晴雨表的道琼运输指数 跌1.3%，报6,005.95点，自11月21日来首次收在50日移动均线切入位下方。
年初以来已大涨8.9%的标普500指数在近几日多次逼近1,576.09点的纪录高位，都铩羽而归，分析师指出该指数已显露疲态。
周二，尽管三大股市收高，但下跌股多于上涨股。而且今年升势是由保健股、必需消费品类股和公用事业股等防御类股引领。
ConAgra Foods Inc 公布第三季盈利大跌57%后收低1.9%，报34.85美元，尽管其季度营收增加。
孟山都 上调全年盈利预估后股价上涨0.8%，报104.51美元。
根据路透调查，市场预计上月非农就业岗位增加约20万，2月为增加23.6万。
美国供应管理协会(ISM)周三公布，3月非制造业指数为54.4，为去年8月来最低，预估为55.8；2月为56.0。
今日纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为71亿股，2012年日成交均值为约64.5亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为1：4，Nasdaq市场则约为1：3。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应