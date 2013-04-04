美国股市：在日本央行公布激进政策后收高，但就业数据疲弱限制升幅

* 初请失业金数据令人失望，昨日民间就业报告亦不佳

* 百思买因将销售打折iPad计划而跳升

* Facebook因推新应用软件而走强，谷歌下滑

* 道指和标普500指数升0.4%，Nasdaq指数升0.2%

路透纽约4月4日 - 美国股市周四小幅收高，此前日本央行公布激进的政策以激活该国经济，对市场有提振作用，但美国就业数据疲弱限制美股升幅。

日本央行意外激进的刺激计划，以及欧洲和美联储官员的支持言论，显示央行的政策将继续支撑全球经济，这令股市得益。

iShares MSCI日本指数上市交易基金 跳升4%，报10.89美元，美国上市的丰田汽车 攀升4.7%，报105.63美元，WisdomTree Japan ETF 劲扬7.5%，报43.88美元。

金融股领跑，标普金融股指数 升0.9%。

美联储刺激措施以及美国经济改善的迹象已自今年年初带动股市的升势。尽管标普500指数上周升穿纪录收盘高位，但尚未突破历史高点1,576.09点。本周投资人大多从市场撤离。

“美联储官员明确指出将保持政策进程，坚持目前计划，这可能一直都令市场放心，”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis表示。

美国上周初请失业金人数意外增至四个月最高，令投资人在周五美国公布非农就业报告前对就业市场的复苏产生疑虑。周三公布的民间就业报告也显示3月就业增长速度为五个月最慢。

道琼工业指数 收高55.76点，或0.38%，至14,606.11点；标准普尔500指数 上涨6.29点，或0.4%，至1,559.98点；Nasdaq指数 上升6.38点，或0.2%，至3,224.98点。

今年迄今，标普500指数已升9.4%。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特今日讲话暗示，美联储的刺激经济计划可能还将持续至少几个月。

芝加哥联储银行总裁埃文斯表示，在失业率从目前的7.7%降至5.5%以前，美联储都将维持近零利率。

零售商百思买 暴涨16.1%，报25.13美元，在标普500指数成份股中百分比涨幅最大。此前该公司表示，其在美国的苹果 iPad 3平板电脑存货将打七折。

Facebook 升3.1%，报27.07美元，成交放量，此前该公司推出一套新的电话应用，将使用户在一系列设备的主屏幕上显示移动版的新闻和短信。

分析师表示，此举可能吸引部分使用谷歌 服务的用户。谷歌跌1.4%，报795.07美元。