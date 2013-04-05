美国股市：受就业数据疲弱拖累收低，标普500指数录得今年最大周度跌幅

* 美国3月非农就业岗位增幅为九个月最低

* F5 Networks财测疲弱股价重挫，同业亦受压

* 道指跌0.5%，标普500指数跌0.7%，Nasdaq指数跌0.9%

路透纽约4月5日 - 美国股市周五收低，本周录得今年表现最差的一周，因弱于预期的非农就业报告打击对经济以及企业第一季盈利增长的信心。

美国公布的就业数据显示，3月非农就业岗位增幅为九个月最慢，为近期一系列令人失望的经济报告又添一笔。

下周，美国企业将展开季报期，鉴于近期的经济数据，这可能会是投资人担心的又一个理由。根据汤森路透数据，自去年年底以来，分析师对首季盈利增长的预估值已经降低。

“从市场表现来看，我认为业绩期可能会再次不是那么亮丽。我们可能看到市场出现一些回软，因已经有了一些稳健的回报，”Calvert Investment Management股票部门投资长Natalie Trunow表示。

受美联储继续提供刺激措施的承诺，以及美国经济数据大多都在改善带动，股市一路走强，标普500指数今年迄今大涨8.9%。

本周，标普500指数跌1%，10大类股中有七种收低。

美国劳工部报告，3月非农就业岗位增加8.8万个，增速为九个月最慢。失业率微跌0.1个百分点，至7.6%，主要是因为有不少人退出劳动力大军。

在近期疲弱的数据中，周一的报告显示美国3月制造业活动增速为三个月最慢。

道琼工业指数 收低40.86点，或0.28%，至14,565.25点；标准普尔500指数 下跌6.70点，或0.43%，至1,553.28点；Nasdaq指数 收低21.12点，或0.66%，至3,203.86点。

本周，道指下跌0.1%，Nasdaq指数回落1.9%，Russell 2000指数 跌3%，为6月来最大周度跌幅。

标普成份股中百分比跌幅最大的是网络设备生产商F5 Networks Inc ，该股暴跌19%，报73.21美元，因该公司预计季度盈利和营收远逊预期。

F5同业也大跌，Juniper Networks 重挫3.1%，报17.55美元，Citrix Systems 收低1.2%，报68.90美元。

摩根大通将今明两年美国航空企业营收预估下调2-3%，部分因美国联邦政府减支，航空股受创。

Delta Airlines Inc 跌2.4%，报14.39美元，United Continental Holdings 跌0.1%，报29.27美元。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业首季盈利预计仅增加1.6%，低于1月时预估的4.3%。

去年第四季盈利增幅为6.3%，优于分析师预估。

今日纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为64亿股，今年迄今日成交均值为约63.6亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为14:15，Nasdaq市场则约为3:5。(完)