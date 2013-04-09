美国股市：道指刷新纪录高位，景气类股领军上扬

* 微软跳升近4%，领涨道指

* 美铝盈利胜预期，业绩期开局不错

* First Solar发布财测后，太阳能企业表现亮丽

* 道指和标普500指数升0.4%，Nasdaq指数升0.5%

路透纽约4月9日 - 美国股市周二上扬，道指刷新纪录收盘高位，受助于景气类股上扬，以及企业业绩期开局不错。

今日上涨后，标普500指数再度逼近1,576.09点的纪录高位，从上周的大跌中反弹。上周跌幅为今年迄今最大。

再度逼近纪录高位显示投资人又一次利用股市下滑作为买入的机会。今日同经济成长息息相关的能源股、科技股领涨。

“景气类股领涨令人鼓舞。这是良好的迹象－投资人相信市场能继续走强。”J.P. Morgan Funds全球市场策略师Joseph Tanious表示。

蓝筹科技股中，微软 跳升3.6%，报29.61美元，为道指成份股中百分比涨幅最大。英特尔 大涨3.1%，报21.75美元，惠普 升1.3%，报22.22美元。标普科技股指数 升0.8%，费城半导体指数 升0.9%。

标普能源股指数 升0.8%，美国原油期货升0.9%，因中国通胀数据令收紧货币政策的担忧减轻。Halliburton Co 收高1.8%，报39.11美元，雪佛龙 升0.7%，报118.64美元。

道琼工业指数 收高59.98点，或0.41%，至14,673.46点，为纪录收盘新高；标准普尔500指数 收高5.54点，或0.35%，至1,568.61点.Nasdaq指数 上扬15.61点，或0.48%，至3,237.86点。

道指盘中也创下了纪录新高14,716.46点。

业绩期开局不错，也提振美股。根据汤森路透数据，在已公布业绩的5%标普500指数成份股企业中，约四分之三超过预期。但首季盈利预计同比仍仅增加1.5%，低于1月时预估的4.3%。

“期望值调低了，业绩就更容易超过预期，市场就更容易被提振。”巴克莱投资策略师Kristen Scarpa表示。巴克莱对标普500指数年底目标值为1,595点。

周一收盘后，美国铝业 公布经调整净利胜预期，但营收不及预期。美铝收平，报8.39美元。

First Solar Inc 预计今年盈利和营收远胜预期，该股暴涨45.5%，报39.35美元。

该消息提振太阳能企业，英利绿色能源 激升21%，报2.24美元，天合光能 劲扬14.6%，报4.40美元。Market Vectors Solar Energy ETF 升约13%，报40.68美元。

今日纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为57.1亿股，今年迄今日成交均值为约64.8亿股。

纽约证交所有约56%的股票上涨，Nasdaq市场下跌股占53%。(完)