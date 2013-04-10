美国股市：道指和标普500指数创下纪录新高，景气类股继续领跑

* 标普500指数开盘后不久就突破纪录高位

* 道指升穿14,800点，再创新高

* 科技股领涨，JDS Uniphase上扬

* 美联储会议记录提前发布

* 道指升0.9%，标普500指数上扬1.2%，Nasdaq指数大涨1.8%

路透纽约4月10日 - 美国股市周三攀升1%，道指和标普500指数均收在纪录高位，景气类股连续第二日领涨。

标普500指数终于加入纪录新高俱乐部，突破2007年10月11日所创的上次纪录高位。该指数在过去数周都在疲于突破1,576.09水准，终于在周三攻克，创下1,589.07点新高。道指也再度刷新高位，升至14,826.66点。

“市场走势仍偏向上走，尽管近期经济数据良莠不齐，投资人认为股市同无风险资产相比仍是更好的投资场所。”管理约7,600亿美元资产的Northern Trust Global Investments首席投资策略师Jim McDonald表示。

市场普涨，标普10大类股有八种升幅超过1%。Nasdaq市场上涨股超过四分之三，纽约证交所上涨股占73%。

另一个令人鼓舞的迹象是成交高于近期水准，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62.4亿股，但仍低于今年迄今日成交均值约63.6亿股。

今日上涨后，主要股指今年迄今都已大涨约10%，但许多投资人认为景气类股走强是升势仍有动力的迹象。被视为是大盘领先指标的道琼运输指数 升1.8%。

科技股今日领跑，标普科技股指数 大涨1.8%。Adtran Inc 业绩强劲提振科技股表现，该股暴涨14%，报22.46美元，并提振同业股价。JDS Uniphase Corp 升4.9%，报13.99美元，Juniper Networks Inc 升4.7%，报18.84美元。

Facebook Inc 收高3.7%，报27.57美元，也提振科技股表现。

道琼工业指数 收高128.78点，或0.88%，至14,802.24点；标准普尔500指数 收高19.12点，或1.22%，至1,587.73点.Nasdaq指数 大涨59.40点，或1.83%，至3,297.25点。

今日是道指和标普500指数自2月27日来最佳单日表现，是Nasdaq指数自1月2日最佳单日表现。Nasdaq指数盘中创下3,299.15点的2000年11月来最高。

CBOT波动性指数 跌3.7%。

MKM Partners首席市场技术分析师Katie Stockton表示，如果标普500指数守在之前高位上方，“下一个目标将在1,780点。”

美联储意外提前五个小时发布上次会议记录。会议记录显示一些政策制定者预计年中前减少购买资产进度，并在今年稍晚结束购债，还有几位委员预计再晚一些放缓购债，并在年底前停止量化宽松政策。

美联储宽松货币政策有助于提振股价，围绕会议记录的不确定性一度在盘前打压股指，但之后股指反弹。

“量化宽松政策只有在就业市场显示明显改善后才会逐步减少，近期数据并没有显示出这种情况。”Northern Trust的McDonald表示，他指的是上周公布的3月就业报告远逊预期。

根据汤森路透数据，在已公布业绩的5%标普500指数成份股企业中，约四分之三超过预期。