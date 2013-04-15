美国股市：录得11月7日来最差表现，因金价暴跌及波士顿发生爆炸

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
* 中国经济成长数据拖累商品价格
* 金价跌穿每盎司1,400美元至两年低点
* 波士顿马拉松终点发生爆炸，令市场愈发紧张
* 道指下挫1.8%，标普500指数大跌2.3%，Nasdaq指数重挫2.4%
路透纽约4月15日 - 美国股市周五大幅收低，录得11月7日来最差表现，因黄金及其他商品价格急跌，引发股市全面被抛售。
尾盘股市跌势加速，因报导波士顿马拉松(Boston Marathon)终点线附近发生爆炸，令投资人愈发紧张。
商品股领跌，因在中国经济数据引发对全球经济成长的忧虑后，金价遭受30年来最大两日跌幅，SPDR Gold Shares ETF 急挫8.8%，报131.31美元，成交创纪录。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量为年内第二高，达约84亿股。
分析师表示，鉴于今年年初以来股市大涨，道指和标普500指数近期创下纪录高位后，股市易出现回软。
“我认为市场对坏消息的抵抗力不强。”Platinum Partners总裁Uri Landesman表示。
“中国的GDP数据不佳，我认为这刺激投资人开始出货，之后技术面因素和获利回吐开始主导走势。尾盘有关波士顿爆炸的报导令投资人紧张。”
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低265.86点，或1.79%，至14,599.20点；标准普尔500指数 收低36.49点，或2.3%，至1,552.36点；Nasdaq指数 收跌78.46点，或2.38%，至3,216.49点。
今日三大股指的百分比跌幅为11月7日来最大，当日是在美国总统大选后市场出现抛售。能源股和原材料股跌幅居前，标普能源股指数 和原材料股指数 均重挫3.9%。
美国第二大石油公司雪佛龙 跌2.8%，报116.57美元。
矿业股Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 急挫8.3%，报29.27美元。
中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。
花旗集团 公布首季净利增长31%，优于预期，股价逆市上扬0.2%，报44.87美元。(完)
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
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