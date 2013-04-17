美国股市：全面下挫，苹果重挫一度跌穿400美元

* 美国银行业绩不及预期，股价下挫

* 科技股承压，苹果一度跌穿400美元

* 能源股和原材料股下滑，因油价大跌

* 道指跌0.9%，标普500指数跌1.4%，Nasdaq指数重挫1.8%

路透纽约4月17日 - 美国股市周三全线被抛售，苹果急挫领跌，因投资人忧虑对苹果产品的需求放缓，且美国银行弱于预期的业绩打压金融股表现。

苹果 收低5.5%，报402.80美元，盘中一度跌穿400美元，为2011年12月来首见。苹果关键供应商－晶片生产商Cirrus Logic 发布令人失望的营收预估，令投资人愈发担心对苹果iPhone和iPad的需求减弱。

CBOT波动性指数 跳升18.3%，报16.51。但仍远低于20关口，显示波动性仍被认为是相对不高。

周三是美股本周第二日大跌，投资人对美股可能开始出现分析师臆测了数月的回落走势的观点增强。自今年年初以来，美股大涨，但在周一金价崩跌后，标普500指数录得11月7日来最大单日跌幅。

“在周一金价崩跌拖累美股后，看上去低吸买家没有那么积极了，令市场进一步下滑，”Rosenblatt Securities董事总经理Gordon Charlop表示。

“这可能也显示承受风险的意愿不高，或标志着期待已久的股市回调的开始。”

道琼工业指数 收跌138.19点，或0.94%，至14,618.59点；标准普尔500指数 收低22.56点，或1.43%，至1,552.01点；Nasdaq指数 收跌59.96点，或1.84%，至3,204.67点。

金融股也下滑，因此前美国银行 公布的季度营收和获利远逊预期。该股收挫4.7%，报11.70美元。

标普金融股指数 跌1.9%。

除金融股和科技股以外，能源股和原材料股也跟随油价和铜价大跌。标普能源股指数 跌1.9%，雪佛龙 收低1.9%，报114.81美元。

随着苹果股价大跌，该股的隐含波动率大涨，反映在未来30日该股的风险增加。

其他下跌的科技股中，德州仪器 重挫4.3%，报34.21美元。

根据汤森路透数据，基于对已公布业绩的42家企业的实际表现和对其余标普500指数成份股企业的业绩预估，现预计成份股企业首季盈利增长1.7%，高于本月初预估的1.5%的增幅，但低于年初预计的增长4.3%。

美国当局称初步测试显示，一封致奥巴马总统的信件内物质对致命的篦麻毒素呈阳性反应，这令市场不确定性增加。

“持续的恐怖主义事件...没有为投资人营造一个良好的心理环境，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。(完)