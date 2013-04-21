(重温稿)美国股市：受科技股提振收高，但标普500指数录得11月来最大周度百分比跌幅

* 标普500指数录得11月来最大周度百分比跌幅

* 谷歌和微软业绩扶助提振大盘

* 波士顿几乎全城封锁，警方搜捕爆炸案疑犯

* 道指升0.1%，标普500指数涨0.9%，Nasdaq指数升1.3%

路透纽约4月19日 - 美国股市周五上扬，因谷歌 和其他公司的获利提振科技股，但仍不足以令标普500指数摆脱11月来最差单周表现的局面。

本周市场大幅波动，周一标普500指数急挫2.3%，为11月7日来最大单日跌幅，这引发市场传闻股市期待已久的回落已开始。

周五市场成交量为64亿股，为本周最低，但同今年均值相当。美国主要金融中心和美国多家大型共同基金所在城市－波士顿几乎全城封锁，警方在击毙一名波士顿马拉松爆炸案嫌犯后正在挨家挨户搜捕另一嫌犯。

本周，标普500指数大跌2.1%，但收在50日移动均线切入位之上，周四该指数在今年首次收在该水准下方。

谷歌昨日公布强劲业绩后今日大涨4.4%，报799.87美元，提振标普500指数。

IBM 急挫8.3%，报190美元，为八年最大单日跌幅，昨日该公司公布的季度业绩不及预期，拖累道指仅小幅收高。

道琼工业指数 收高10.37点，或0.07%，至14,547.51点；标准普尔500指数 收高13.64点，或0.88%，至1,555.25点.Nasdaq指数 上扬39.69点，或1.25%，至3,206.06点。

本周，道指回落2.1%，Nasdaq指数下跌2.7%。本周稍早金价崩跌和数据显示中国经济成长放缓，重创美股。

但今年迄今，标普500指数仍上涨约9%，分析师表示，回落可能为投资人提供了重新评估押注的机会。

麦当劳 和通用电气 的业绩不算亮丽，也令道指承压。

今日选择权到期，通常应该是成交放量，但开盘成交量异常清淡，随着交易日展开，成交回升，最终成交量符合均值。

上月到期日时，整体成交量攀升至今年最高的86亿股，但1月和2月到期日成交量则分别为67亿股和68亿股。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为64亿股，今年迄今日成交均值约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为11：4，Nasdaq市场则近17：8。(完)