美国股市：大致收平，波音大涨但宝洁及AT&T下挫

* 波音公布业绩后创下逾五年高位

* 耐久财订单数据扶助限制股市升势

* 微软跳升，该公司下月发布新的Xbox

* 道指跌0.3%，标普和Nasdaq指数近持平

路透纽约4月24日 - 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周三大致持平，波音 飙升至五年高位，但宝洁(宝硷,P&G) 和美国电话电报公司(AT&T) 大跌拖累道指收低。

全球最大的家用品生产商宝洁重挫5.8%，报77.12美元，此前该公司发布的盈利预估不及预期，这是该股2009年1月来最大单日跌幅，并拖累标普消费者必需品类股 大跌1.7%。

AT&T公布首季手机用户净减少，因其市场份额降低，拖累该股大跌5%，报37.04美元。

原材料和能源股领涨，因铜价和油价从近期跌势中反弹。但商品升势受全球经济成长前景忧虑所限。

美国公布上月耐久财订单大幅减少，令上述忧虑加重，限制了股市升幅。

“消息面无法全面为投资人希望看到的乐观情绪提供依据，”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示，“在这种环境下，难有理据支持股市在如此高位，且难以看到强劲成长的诱因。”

道琼工业指数 收低43.16点，或0.29%，至14,676.30点；标准普尔500指数 仅升0.01点，基本持平在1,578.79点。Nasdaq指数 微涨0.32点，或0.01%，至3,269.65点。

标普500指数成份股中微软 领涨，劲升3.8%，报31.76美元，此前该公司宣布期待已久的下一代Xbox将在5月21日发布。

波音跳升3%，报90.83美元，为2007年12月来最高，该公司公布的盈利优于预期。

相比而言，制药商Amgen 公布的首季营收不及预期，该股大跌6.9%，报104.93美元，令Nasdaq指数和标普500指数承压。标普500保健股指数 收挫1.7%。

标普500指数今年迄今仍大涨10.7%，尽管本月迄今表现很差。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63亿股，今年迄今日成交均值约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股的比约为2：1，Nasdaq市场则为近14：11。(完)