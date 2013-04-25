美国股市：受企业业绩提振上涨，但标普500指数迫近纪录高位时遇到阻力

* 经济数据直指就业市场稳健复苏，尽管低于平均水平

* 路透的收购报导令Verizon劲涨至13年高位

* 标普500指数连升第五天

* 道指涨0.2%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数涨0.6%

路透纽约4月25日 - 美国股市周四上涨，因强于预期的企业业绩及最新一周初请失业金人数大幅下降，提振股市。

连涨五天的标普500指数标升至距离纪录最高收位不到1点后，该指数回吐约半数日内涨幅。在1,593点附近的高位料为技术阻力位。

电信股 大涨1.7%，领升标普500指数。Verizon Communications 跳涨2.7%，报53.22美元，触及13年高位，此前两位熟知情况的消息人士向路透表示，Verizon Communications Inc已聘请顾问，准备提出1,000亿美元现金加股票的收购要约，从合资伙伴沃达丰 手中收购Verizon Wireless的剩余股份。

陶氏化学(Dow Chemical) 公布季度获利大涨33%，因美国农户对该公司的种子及农药需求上升，使该股劲涨5.6%，报33.97美元。

市场人士之前预计，今年稍早美国政府削减开支并上调薪资税将影响美国企业第一季的业绩。

“但消费者表现相当好，”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis说。

“市场有一股乐观情绪，认为情况将改善，”他说，“经济可能提速。”

道琼工业指数 收升24.50点，或0.17%，至14,700.80点；标准普尔500指数 上升6.37点，或0.4%，报1,585.16点。Nasdaq指数 上涨20.33点，或0.62%，至3,289.99点。

在当前业绩期开锣前，市场预期被大幅下调，迄今已公布业绩的标普500指数成份股企业中，68%的业绩优于市场预期。不过，不到42%的公司营收优于预估，低于过去四季均值52%。

较之近期公布的其他美国经济数据，周四出炉的数据令对美国经济的担忧缓解。美国劳工部周四公布，最新一周初请失业金人数较上周减少1.6万，至33.9万人，预估为35.1万人。

Cliffs Natural Resources 周三稍晚公布的获利远优于分析师预期，该股暴涨15%，至20.95美元。

联合包裹(优比速,UPS)急升2.3%，至85.42美元，此前该公司公布的季度获利高于分析师预估。

但艾克森美孚(Exxon Mobil) 和3M Co 逆势下跌，艾克森美孚下滑1.5%，报88.07美元，此前该公司称，季度获利上升，受化学制品业务扶助，但油气产量下降。

道指成份股3M公布的首季获利及营收均低于市场预期，且下调2013年获利预估，该股大跌2.8%，报104.88美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为68亿股，高于今年迄今日成交均值约63.8亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股的比约为2:1，Nasdaq市场则约为5:3。(完)