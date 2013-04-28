重温稿-美国股市：收盘涨跌互现，但本周上扬

* 美国首季经济增幅不及预期

* J.C. Penney股价跳涨，因索罗斯持股和高盛安排贷款

* D.R. Horton在公布业绩后攀升至六年高位

* 道指小涨0.1%，标普500指数收跌0.2%，Nasdaq指数回落0.3%

路透纽约4月26日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，交投清淡，尽管企业获利好坏参半且经济数据疲弱，但本周总体表现强劲。

在线零售商亚马逊 在周四报告业绩后录得15个月来最大单日跌幅。该股周五对标普500指数和Nasdaq指数的拖累最大。

雪佛龙 上扬提振道指。

市场早盘走低，因美国GDP数据不及预期令市场倍感意外，但市场回落吸引低吸投资者尾盘入市。三大指数本周劲扬。

J.C. Penney Co 是涨幅最大的标普500指数成份股，急升11.5%，报17美元，之前CNBC报道称，高盛为该公司安排了17.5亿美元的贷款。昨日，投资人索罗斯报告，持有该公司7.9%的股份，推动该股稍早上扬。

“GDP数据公布后，市场录得了较大跌幅，但未跌穿任何技术水准，且在上午交易结束后，跌势也未能积聚太大动能，”ING Investment Management的资产配置部主管Paul Zemsky称。

“我猜想有一些低吸买盘。业绩期开始前，市场对获利疲弱的忧虑很重，这方面仍给市场带来一定的惊喜。”

道琼工业指数 收高11.75点，或0.08%，至14,712.55点；标准普尔500指数 小跌2.92点，或0.18%，至1,582.24点.Nasdaq指数 下跌10.72点，或0.33%，至3,279.26点。

本周，道指涨1.1%，标普500指数上扬1.7%，Nasdaq指数劲涨2.3%。

在迄今已公布业绩的271家标普500指数成份股企业中，69%的业绩超过分析师预期，高于1994年以来的均值63%，且略高于去过四个季度的均值67%。

伊士曼化工公司 回落5.1%，报68.97美元，该公司周四公布业绩，是标普材料股指数 中百分比跌幅居前的成份股。该指数下跌1.4%，为表现最差的类股。

标普500指数周四升至距离本月稍早触及的历史最高收位不到1点的水平，预计1,593点将是短期阻力位。

美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。 数据加剧了市场对美国经济可能难以应对今年稍早开始实施的政府大幅减支和增税举措影响的忧虑。

亚马逊重挫7.2%，报254.81美元，之前该公司表示，首季营收增长放缓，因海外业务不振，但运输支出减少带动利润率跳升。

雪佛龙上扬1.3%，报120.04美元，尽管油价回落侵蚀利润，但季度获利仍超过预期。

PHLX房屋建筑类股指数 上扬1%，受助于美国最大房屋建筑商D.R. Horton Inc 上扬。该股跳升8.7%，报26.60美元，收在六年来最高水平。 纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为57亿股，年内迄今日成交均值约为64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为5:7，Nasdaq市场则为约2:3。(完)