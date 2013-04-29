美国股市：标普500指数收在纪录高位，能源股和科技股领涨

* 意大利组成新政府，结束持续两月的政治僵局

* 料本周美联储会议继续推行刺激计划，欧洲央行会议可能降息

* 苹果为首次发债奠定基础，股价上涨

* 道指和标普500指数涨0.7%，Nasdaq指数升0.7%

路透纽约4月29日 - 美国股市周一收涨，标普500指数收在纪录高位，因在诸如能源股和科技股等和经济成长密切相关的板块带领下，股市在七个交易日中第六天攀升。

强于预期的楼市数据也提振市场，另外，意大利组成新政府，结束连月来的政治不确定性，促使市场寄望该国政府将出台促进经济成长的新政策，这也扶助推升股市。

欧洲央行面临的降息压力增加，因欧元区经济数据不佳。路透调查显示，货币市场交易商对欧洲央行周四宣布降息的预期是50/50。

美股跟随欧股攀升，因意大利总理莱塔在就职演说中呼吁将焦点从撙节举措更多转向促成长的政策。

“在意大利大选结束后，围绕该国能否组建政府存在许多不确定性，所以目前股市不仅对意大利政局的不确定性大松了口气，铜市还预期欧洲央行将推出进一步货币政策，”标准普尔证券研究股市策略师Alec Young说。

道琼工业指数 收高106.20点，或0.72%，至14,818.75点；标准普尔500指数 收涨11.37点，或0.72%，至1,593.61点.Nasdaq指数 上扬27.76点，或0.85%，至3,307.02点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始举行为期两天的政策会议。美联储预料将维持其刺激政策。周一数据显示通胀温和，为美联储的宽松举措提供了空间。

苹果 的表现也提振市场，该股跳涨3.1%，至430.12美元，此前苹果为其首次发债采取了初步行动。科技股 上扬1.7%，成为周一表现最好的板块。

在能源股中，雪佛龙 升1.1%，报121.32美元。

周一报告显示，美国3月成屋待完成销售上升至2010年4月来的最高水平，显示楼市复苏的潜在劲道，尽管近几个月销售增速放缓。

标普500指数收在略高于本月稍早创下的前纪录高位1,593.37点。

“市场趋势仍为上行，在目前的水平仍具吸引力，”Young说，他认为标普500指数未来12个月的目标将为1,670点。

纽约证交所上涨股占71%，Nasdaq市场上涨股则占65%。

成交清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为51亿股，低于年内迄今日成交均值的大约63.6亿股。

美国穆迪投资服务公司(Moody's) 为百分比升幅最大的标普500指数成份股，该公司暴涨8.3%，至59.69美元，此前穆迪就一项其评级的高风险债券工具的安全性误导投资人的诉讼达成和解。

麦格希集团(McGraw-Hill) 股价扬升2.8%，报53.45美元, 其分支标准普尔表示，还就类似官司达成和解。

在迄今已公布业绩的274家标普500指数成份股企业中，69%的业绩超过分析师预期，43.2%的营收高于预估。