美国股市：标普500指数收在纪录高位，受苹果上涨及经济数据带动

* 标普500指数在收盘前最后一刻触及纪录高位

* 苹果股价劲涨，此前开始170亿美元创纪录发债的市场推广

* 辉瑞首季营收疲弱，股价走低

* 道指涨0.1%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数涨0.7%

路透纽约4月30日 - 美国股市周二小幅收高，标普500指数再次收在纪录最高收位，因苹果跳涨且经济数据令人鼓舞。

指标股指在收盘前最后几分钟触及新的日内高位，今日股指变动不大，因投资人未能找到延续股市近期涨势的理由。

科技股周二领升股市，带动Nasdaq指数大幅走高。

美国房价及消费者信心数据令人鼓舞，加强今日市场的正面基调，尽管地区性企业活动萎缩，凸显经济成长仍然堪忧。

“尽管整体背景不是非常正面，但市场的潜在买需强劲，人们希望股市在企业业绩的带动下上扬，另外，美联储政策再度成为关注焦点，”Fiduciary Trust Co首席投资长Michael Mullaney说。

苹果 劲扬2.9%，报442.78美元，苹果开始史上最大规模的非银行公司债发行的推广工作，该公司寻求向股东回馈现金，向市场融资。今年苹果的表现对标普500指数拖累最大，年内迄今该股下跌约17%。

美国2月房价以约七年来最快速度上升，4月消费者信心反弹。不过，美国中西部地区企业活动意外萎缩至2009年9月来的最低水平。

本月，标普500指数收升，连涨第六个月，录得2009年9月来最长涨势，因投资人利用标普500指数的每一次回调作为买入的机会。

“好消息多于坏消息，坏消息不足以干扰股市目前的上行趋势，”Timber Hill/Interactive Brokers Group股市风险经理Steve Sosnick说。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为65.5亿股，年内迄今日成交均值约为63.6亿股。

道琼工业指数 收高21.05点，或0.14%，至14,839.80点；标准普尔500指数 收涨3.96点，或0.25%，至1,597.57点.Nasdaq指数 上扬21.77点，或0.66%，至3,328.79点。

有关全球主要央行将维持低利率和其他经济刺激措施的预期持续支持股市。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的声明预料将维持现有的债购步伐。

欧洲央行周四举行会议。接受路透调查的分析师预计，决策者将宣布降息。

本月，道指和标普500指数均上涨1.8%，Nasdaq指数上升1.9%。

标普500指数年内迄今上涨约12%，令投资人忧虑即将出现修正。

“如果市场继续以目前的速度上行，那么到2013年底将累计上升43%，这是不可能发生的，”Mullaney说，“这意味着，市场要么出现回调，要么在较长时间内呈横盘走势。我们预期，今年夏季市场将会走弱。”

制药商辉瑞(Pfizer) 公布低于预期的季度获利和营收，且下调其全年获利预估。该股重挫4.5%，至29.07美元，令道指承压。

汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的306家标普500指数成份股企业中，68.6%的业绩超过分析师预期，高于1994年迄今均值63%。仅有44%的企业公布的营收高于预估，远低于长期均值62%。

百思买(Best Buy)将旗下合资企业50%的股权出售给移动电话零售商Carphone Warehouse Group CPW.L，作价约5亿英镑。这家合资企业正是百思买同Carphone Warehouse组建的。 百思买股价跳升7.4%，报25.99美元。

电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 在几秒钟内下跌10%，之后交易暂停。股市交易员称，今日出现了一次个股“闪崩”，与道指2010年5月6日在几分钟内暴跌逾600点的情况类似。赛门铁克收低1.2%，报24.30美元。

纽约证交所上涨股约占64%，Nasdaq市场上涨股则占58%。