更正-美国股市：标普500指数再创纪录收盘新高，金融股和苹果领涨

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(更正：因译文有误，第三段应为“美国银行称，将向MBIA支付16亿美元现金和解诉讼”，而非“美国银行称，将与MBIA就16亿美元的诉讼达成和解”)
* 苹果收涨2.4%，提振Nasdaq指数
* 巴菲特称股市价位合理
* 道指小跌0.03%，标普500指数小涨0.2%，Nasdaq指数上扬0.4%
路透纽约5月6日 - 美国股市周一涨跌互现，标普500指数再创纪录最高收位，在1,600点上方扩大涨幅，金融股领升，此前美国银行和MBIA达成诉讼和解。
苹果上扬扶助推高标普500指数和Nasdaq指数。
美国银行 称，将向MBIA 支付16亿美元现金和解诉讼，受此推动，两股齐升，标普金融分项指数 也上扬1%。MBIA暴涨45.4%，至14.29美元。美国银行跳升5.2%，报12.88美元。
年初以来股市劲扬。支持性的货币政策使利率保持在低位，强劲的企业获利扶助市场涨势经久不衰。标普500指数年内累积攀升13.4%。
“如果企业继续公布良好业绩，加之全球央行提供的流动性支撑，市场目前的大趋势很难被打破，至少短期内是如此，”Wedbush Securities股市交易部董事总经理Michael James表示。
苹果 涨幅居前，之前巴克莱上调该股目标价。苹果急升2.4%，报460.71美元，带领Nasdaq和标普500指数走高。
道琼工业指数 收低5.07点，或0.03%，至14,968.89点；标准普尔500指数 收涨3.08点，或0.19%，至1,617.50点，此为纪录最高收位。Nasdaq指数 上升14.34点，或0.42%，至3,392.97点。
标普500指数日内触及1,619.77点的盘中历史高位。
尽管欧元区和中国的疲弱数据引发对全球成长的担忧，但上周五出炉的美国就业数据强于预期，点燃市场涨势，道指和标普500指数均触及纪录高位。
巴菲特周一表示，低利率使债券成为“非常可怕的投资，但股市价位合理，”他仍不愿涉足媒体等行业，因不能预测业内的哪些企业长期内可能有强劲的表现。
但部分分析师认为，此轮涨势力道不足，无法持续。
市场“目前正在消化大量的好消息，我认为这样的情况不会长期持续，且我认为，市场无法容忍任何的坏消息出现，”Platinum Partners的总裁Uri Landesman表示。
已经出炉的企业获利多数高于预期。迄今为止68.5%的企业获利超过预期。与此同时，对第二季业绩的预估降低，因负面财测多于正面预估。
周一公布的业绩中，Tyson Foods Inc 报告的季度获利不及预期，并下调了全年营收预估。该股重挫3.3%，报24.10美元。
相反，Humana Inc 跳涨2.1%，报75.49美元，是涨幅最大的标普500指数成份股之一。摩根大通上调该股评级至“加码”。
强生 回落1.3%，报84.68美元，拖累道指表现。
通用汽车 走低。美国财政部表示，将开始第二轮出售通用汽车股票的行动。通用收跌0.9%，报31.82美元。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为53亿股，年内迄今日成交均值约为64亿股。
纽约证交所和Nasdaq市场的涨跌股之比均为约3:2。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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